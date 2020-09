L’OM s'active toujours sur le dossier Michael Cuisance

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité il y a plusieurs semaines, l’OM a fait de Michael Cuisance l’une de ses priorités estivales. Des discussions ont eu lieu à plusieurs reprises entre les dirigeants des deux clubs, dont une, lors du match amical entre les deux équipes au début du mois d’août. Le président olympien Jacques-Henri Eyraud avait évoqué ce dossier avec son homologue allemand, Karl-Heinz Rummenigge. Le Bayern avait alors indiqué au club phocéen vouloir prendre son temps pour statuer sur l'avenir de son jeune milieu de terrain et souhaitait attendre alors la fin de la Ligue des Champions.

Depuis le sacre munichois aux dépens du PSG, la donne n'a pas encore évolué. Selon une source proche du club allemand, le Bayern n'est toujours pas pressé de libérer l'ancien joueur de Monchengladbach. En cause l'incertitude qui plane autour de l'avenir de Thiago Alcantara au Bayern. Reste que selon nos informations, Marseille ne lâche pas l'affaire. La direction marseillaise maintient le contact avec l'entourage de Michael Cuisance, mais aussi avec le Bayern en espérant pouvoir récupérer en prêt l'international U20 tricolore. Une réunion est d'ailleurs prévue dans les prochains jours entre Michael Cuisance, son entourage et le Bayern Munich pour évoquer clairement le futur le joueur. Un rendez-vous que suivront avec attention André Villas-Boas et les siens plus que jamais intéressés pour renforcer leur milieu de terrain avec un champion d'Europe.