Argentine : la grande annonce de Lionel Messi sur sa retraite

À 37 ans, Lionel Messi coule des jours heureux avec l’Inter Miami où il empile les statistiques comme tout au long de sa carrière. Pour autant, l’octuple Ballon d’Or va encore tenter de relever l’un des défis les plus palpitants de sa carrière dans les prochaines semaines. En effet, avec l’Argentine, la légende du FC Barcelone va tenter de conserver sa couronne en Copa América avec l’Albiceleste. Auteur d’une entame de compétition de qualité face au Canada, Messi est déterminé comme jamais.

En effet, face à l’une de ses dernières occasions de rentrer encore plus dans la légende, la Pulga est consciente qu’il va bientôt devoir tirer sa révérence. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre ce lundi en conférence de presse : «la vérité, c’est que même si j’ai fait beaucoup de choses, je n’ai jamais rien fait pour être le joueur que j’étais quand j’étais enfant. Aujourd’hui, je m’amuse autant que ce garçon. Je sais qu’il me reste de moins en moins d’années à vivre à cause de mon âge.»