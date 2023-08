MU : Raphaël Varane rejoint l’infirmerie

La suite après cette publicité

Ce week-end, Manchester United s’est sorti du piège Nottingham Forest en obtenant une victoire (3-2) certes au forceps, mais précieuse pour rester au contact des premières places en Premier League. En dépit de ce succès face aux Reds, le club mancunien a enregistré un énième coup dur avec la blessure de Raphaël Varane.

Quelques semaines après avoir fait part de son mécontentement concernant les calendriers surchargés, le sort s’est acharné sur le défenseur français. Remplacé à la pause par Victor Lindelöf, le Mancunien a rejoint les bancs de l’infirmerie et sera forfait pour le choc face à Arsenal dimanche comme l’a informé son club via un communiqué officiel. Au passage, Sky Sports informe que le joueur de 30 ans risque d’être éloigné des terrains pendant six semaines alors que les Red Devils doivent déjà composer sans Mason Mount, Tyrell Malacia et autres Luke Shaw, tous blessés. De quoi relancer l’avenir Harry Maguire à Manchester ?