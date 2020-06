OM : le cas Payet a donné des idées à Jacques-Henri Eyraud...

Ces derniers jours, l’actualité de l’Olympique de Marseille fait les gros tires des médias français. Il faut dire qu’en deux jours, le club phocéen a été au coeur de deux annonces XXL. La première concerne bien entendu le projet de rachat du club mené par l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. La deuxième, c’est la prolongation surprise de Dimitri Payet (33 ans) jusqu’en 2024.

« Cet événement, Dimitri Payet l'a voulu. Il est venu à ma rencontre pour être Marseillais à vie. Il souhaitait terminer sa carrière ici et avoir un projet de reconversion au sein du club. On a démarré nos discussions et Dimitri Payet va prolonger jusqu'en 2024 », a indiqué le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud samedi dernier en conférence de presse. Un événement inattendu, surtout après le micmac concernant le refus du Réunionnais de baisser ses émoluments pendant la crise du coronavirus.

Au final, Payet a donc accepté de diviser son salaire par 2 pour la saison prochaine, de 30% pour la saison 2021-2022 et de 40 à 60% pour les deux dernières années (2022-2023 et 2023-2024). Enfin, le milieu offensif a également renoncé à ses primes de qualifications européennes. Un geste très fort salué par un JHE sommé de redresser au plus vite la situation financière du club olympien.

Les négociations s'annoncent serrées

Et si Payet a refusé publiquement de faire de son cas un exemple à suivre, son président espère bien que d’autres ténors du vestiaire suivront. Trois noms sont d’ailleurs évoqués ce matin dans les colonnes de L’Equipe : Steve Mandanda (35 ans), Kevin Strootman (30 ans) et Florian Thauvin (27 ans). Trois cas pas cités au hasard puisqu’ils font partie de la tranche des plus gros salaires de l’OM (360 000€ mensuels pour Mandanda, 500 000€ pour Strootman et 421 000€ pour Thauvin). Comment ces éléments vont-ils réagir ? Suivront-ils les pas de Payet ?

Lié à l’OM jusqu’en 2021, Mandanda se trouve dans la même situation que son coéquipier. Cependant, aucune tendance ne s’est encore dégagée. Idem pour Thauvin. Sous contrat jusqu’en 2021 lui aussi, le champion du monde 2018 n’a encore rien reçu de la part de ses dirigeants. Mais nul doute que cela ne devrait pas traîner puisque Marseille ne peut se permettre de laisser un tel actif sans blindage à un an du terme de son bail. Enfin, le quotidien sportif précise que Strootman, dont le club voulait absolument se séparer, ne serait désormais pas fermé aux négociations, même si un accord est encore loin d’être acquis. Affaires à suivre.