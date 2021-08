Barça : le pacte secret passé avec le Real Madrid pour Ilaix Moriba

Ilaix Moriba ne prolongera pas son bail avec le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Blaugranas, le jeune milieu de terrain a recalé les avances catalanes et souhaite s'envoler vers d'autres cieux avant la fin du mercato estival. Mais que les supporters du Barça se rassurent, leur futur ex pépite ne ralliera pas le Real Madrid. Selon les informations de Sport, un pacte de non agression aurait ainsi été scellé entre la Casa Blanca et le club catalan dans ce dossier.

Florentino Perez se serait engagé à ne pas tenter le coup pour Moriba dans les prochaines semaines. Une décision qui confirme les relations plus cordiales observées entre les deux clubs depuis la nomination de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone. Le projet avorté de Super League a clairement rapproché les deux institutions. C'est donc avec la volonté de conserver des liens solides avec les pensionnaires du Camp Nou, que Perez aurait décidé de ne pas lancer les hostilités pour Ilaix Moriba. De son côté, le principal protagoniste espère que sa situation se décantera avant le 31 août minuit...