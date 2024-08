Les dessous du deal Barça-City pour Ilkay Gündogan

Après une saison passée au FC Barcelone, Ilkay Gündogan (33 ans) va s’en aller. Poussé vers la sortie par les Culés, qui voulaient faire des économies vis-à-vis de son salaire, l’Allemand s’est résigné. Mais il va retrouver un club où il se sent bien puisqu’il a trouvé un accord pour revenir à Manchester City. L’accord est même total entre toutes les parties concernées.

Ce mercredi, AS dévoile d’ailleurs les détails de cette opération. Ainsi, "Gundo" va signer un contrat d’un an, plus une année en option, chez les Skyblues. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2026 à Barcelone, va renoncer à ses deux années de salaire. Il va donc rejoindre libre les Mancuniens.