Le FC Barcelone force bien pour faire revenir Luis Enrique !

«Le 30 juin, je quitterai le club, c’est une décision que j’ai prise avec le président, avec le staff». Ces mots sont ceux de Xavi Hernandez il y a quelques semaines. Le coach du FC Barcelone avait profité d’une défaite face à Villarreal (3-5) pour expliquer en conférence de presse d’après-match qu’il ne serait plus sur le banc la saison prochaine. Une annonce assez rapide dans une saison loin d’être terminée pour le Barça avec notamment ce quart de finale de Ligue des Champions face au PSG. Et si la course au titre en Liga semble déjà très loin (le Real Madrid a 8 points d’avance en tête), difficile de penser que les Catalans n’ont plus rien à jouer.

Mais cette annonce a au moins permis à la direction catalane d’avoir le temps de se préparer pour trouver le futur coach de l’équipe, celui qui fera réellement passer un cap à une génération talentueuse et qui arrivera surtout à mettre en place un jeu séduisant. Ce que n’a pas réussi à faire Xavi. Mais les grands coachs sur le marché ne courent pas les rues et plusieurs noms ont été évoqués chez les Blaugranas depuis plusieurs semaines. Pour Joan Laporta et la direction, l’objectif est clair : trouver un coach dans la continuité de Xavi pour ne pas tout recommencer à 0.

Le Barça veut tenter Luis Enrique

Selon les informations du Mundo Deportivo, le processus de sélection pour le nouveau coach avance très bien, et désormais, trois candidats se distinguent clairement. Le premier se nomme Rafa Márquez. La légende mexicaine entraîne actuellement le Barça Atlètic, la réserve du club. L’autre piste mène à Hansi Flick, sans club depuis son départ de la sélection allemande. L’Allemand est apprécié de Joan Laporta et est représenté par Pini Zahavi, un très bon ami de Laporta. Mais un nom ressort avec insistance et reste même la priorité selon la presse catalane : Luis Enrique !

L’actuel coach du PSG est la cible numéro un du FC Barcelone. Luis Enrique est très apprécié par la direction barcelonaise qui estime qu’il coche toutes les cases pour redresser le Barça, son club de cœur comme il l’a expliqué plusieurs fois. Sa forte personnalité, son style de jeu et sa connaissance de l’univers "FC Barcelone" ainsi que sa capacité à faire progresser les jeunes sont des qualités recherchées par les Blaugranas. Mais le Mundo Deportivo précise aussi qu’il reste la piste la plus complexe puisqu’il est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025 et qu’il s’y sent bien comme il l’a expliqué. Le Barça mise sur son attachement au club et son envie de retourner en Espagne pour essayer de le faire changer d’avis dès cet été. Et peut-être qu’une élimination en quarts de C1 face à ce même Barça pourrait l’aider à changer d’avis…