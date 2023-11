PSG : le coup de gueule de Kylian Mbappé sur le manque d’efficacité

Ouf… Le PSG a son destin en mains et aurait pu être dans une bien plus mauvaise posture sans un penalty généreux accordé en toute fin de rencontre. Finalement, le match nul (1-1) concédé contre Newcastle offre au club francilien une dernière journée certes à suspense, mais avec son sort entre les mains. Une victoire à Dortmund et le PSG sera premier. Et même une défaite pourrait passer, en cas de nul entre Milan et Newcastle.

La suite après cette publicité

Toutefois, on attendait un PSG autrement plus brillant au Parc des Princes pour prendre sa revanche sur les Magpies. Le nombre de tirs témoigne de la domination parisienne (31 tirs, mais seulement 7 cadrés), mais il a cruellement manqué d’efficacité. Et cela a déplu à Kylian Mbappé, très agacé au micro de Canal Plus.

À lire

PSG - Newcastle : les notes du match

Mbappé est mécontent

« C’est frustrant car on domine cette équipe de bout en bout. Ils n’ont rien. On doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d’actions pour un match de Ligue des Champions. C’est nous les joueurs, ce n’est pas la structure, l’organisation. Il faut qu’on soit plus appliqués devant le but. On doit tuer le match. On doit gagner le match très largement », a-t-il lancé. Effectivement, Barcola a raté trois occasions nettes, Dembélé également en fin de rencontre, mais aussi Mbappé lui-même sur quelques maladresses techniques dans la surface.

La suite après cette publicité

« On doit jouer avec personnalité. Dans l’idée, on y était aujourd’hui mais il faut travailler. On doit travailler devant le but. On ne peut pas se permettre d’avoir autant d’actions et de ne pas marquer », a conclu le capitaine du PSG. Une sortie coup de gueule qui sera certainement entendue par ses partenaires offensifs. Mbappé a lui marqué son 3e but en 5 journées de Ligue des Champions.