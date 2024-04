Real Madrid : 2 joueurs ont refusé de frapper les tirs au but

Hier soir, Manchester City et le Real Madrid se sont longtemps neutralisés (1-1). Les deux formations ont dû se départager aux tirs au but et ce sont les Merengues qui ont été les meilleurs dans cet exercice. Mais Davide Ancelotti, fils et adjoint de l’entraîneur madrilène, a indiqué que Fede Valverde ne se sentait pas de tirer. Ses propos ont été relayés par Mundo Deportivo.

«Quand il restait quatre ou cinq minutes, j’ai commencé à réfléchir. Jude (Bellingham) est un tireur. Luka (Modric) est un tireur. Lucas est un très bon tireur. Nacho avait de l’expérience et de la personnalité et à l’entraînement, nous avions vu qu’il était déterminé à y aller. Et Antonio (Rudigër) est un joueur qui a des couilles. Federico (Valverde) allait être le cinquième tireur, mais il m’a dit qu’il était très fatigué, et la vérité est qu’il était mort, alors nous avons décidé que Rüdiger tirerait. La décision des tireurs appartient au staff technique.» De son côté, Carlo Ancelotti a révélé qu’Eder Militão a aussi préféré ne pas tirer car Ederson, le gardien brésilien de City, le connaît trop bien comme ils sont ensemble en sélection.