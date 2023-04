Benfica - Inter : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La C1 reprend ses droits ce mardi soir, avec le coup d’envoi des quarts de finale ! Benfica accueille l’Inter Milan à 21h à l’Estadio da Luz (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Aigles restent sur 5 échecs à ce stade en Ligue des champions, depuis leur finale perdue en 1990 face à… l’AC Milan. Face à eux, les Intéristes n’ont plus atteint le dernier carré depuis leur triomphe en 2010.

Pour cette affiche, Roger Schmidt doit composer sans Otamendi, suspendu, ni Bah, blessé face à Porto ce weekend (1-2). Gilberto occupe donc le couloir droit à côté de la charnière Antonio Silva - Morato. Ramos est en pointe devant Rafa Silva, épaulé par Joao Mario à droite et Aursnes à gauche. Côté Inter, Martinez et Dzeko sont associés devant, et Lukaku débute sur le banc. Inzaghi aligne une défense à 3 avec Darmian, Acerbi et Bastoni.

À lire

Manchester City - Bayern Munich : les compositions sont là

Les compositions

Benfica : Vlachodimos - Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo - Chiquinho, Florentino - Joao Mario (cap.), Rafa Silva, Aursnes - Ramos

La suite après cette publicité

Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic (cap.), Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Dzeko

Pour ces quarts de finale de Ligue des Champions, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.