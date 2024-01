Justice : Youcef Atal a bien fait appel

Le 3 janvier dernier, Youcef Atal (27 ans) a écopé d’une peine de 8 mois avec sursis simple ainsi qu’une amende de 45.000 euros, et «une publication de la condamnation sur Nice-Matin et Le Monde aux frais du commandé», lui qui était condamné pour «provocation à la haine à raison de la religion». L’Algérien, qui prépare la CAN avec son pays, avait dix jours pour faire appel.

Mais rapidement, nous vous avons révélé qu’il comptait bien faire appel. Le Fennec est donc passé à l’action ce lundi comme le rapporte France Bleu Azur. Youcef Atal a bien officiellement fait appel de la décision de justice.