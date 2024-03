L’OM a refusé deux offres pour Balerdi !

À l’OM depuis l’été 2020, Leonardo Balerdi est clairement en train de franchir un cap. Après trois saisons contrastées et parfois entachées de quelques errements défensifs qui plombaient son équipe et avaient le don d’agacer les supporters de l’OM, l’international argentin prend cette année une autre dimension. Bonifié par la présence de Chancel Mbemba à ses côtés, Balerdi, qui a disputé 30 matches toutes compétitions confondues cette saison, est de plus en plus serein, concentré et apporte de la confiance à ses coéquipiers.

Après avoir repoussé les assauts de Bologne en août 2022, qui proposait 8 M€, puis de l’Ajax quelques mois plus tard, avec une offre de 15 M€, les dirigeants olympiens n’ont pas non plus donné suite à plusieurs approches cet hiver. En effet, selon nos informations, deux grosses écuries de Serie A, dont les noms n’ont pas filtré, ont essayé de s’attacher les services du défenseur central de 25 ans. À l’heure où le club phocéen vient d’enchaîner deux clean sheet consécutifs pour la première fois depuis début décembre, Jean-Louis Gasset ne peut que se réjouir de compter dans ses rangs son solide défenseur argentin, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM.