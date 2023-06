EdF : Jules Koundé n’a pas peur de perdre sa place

La suite après cette publicité

En sélection comme en club, Jules Koundé ne joue pas à son vrai poste. Formé comme défenseur central chez les Girondins de Bordeaux, c’est en tant que latéral droit qu’il brille. Il a d’ailleurs pris la place de Benjamin Pavard durant le dernier Mondial et devrait à nouveau être titulaire lors des matchs de juin face à Gibraltar et la Grèce comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024. Koundé n’est pourtant pas un grand fan du poste. Il a même failli partir de Catalogne pour cette raison.

Il a fini par se faire une raison mais constate qu’il y a tout de même un certain manque de concurrence à ce poste. «C’est un fait, Benjmain (Pavard) et moi, on a été formé en tant que défenseur central. On est amené à jouer latéral, c’est comme ça, on s’adapte» explique le vice-champion du monde en conférence de presse, assurant au passage qu’il ne craignait pas pour sa place si à l’avenir un spécialiste du poste venait à s’imposer. «Je suis un défenseur central qui joue latéral. Mes sélections sont dues à mes performances. Tant qu’elles resteront bonnes, ma place en sélection sera garantie. »

