FC Barcelone : Jules Koundé sort du silence !

Le cas Jules Koundé (24 ans) fait la une de la presse catalane depuis quelques heures. Le Français aurait des envies d’ailleurs en raison d’un problème de poste, lui qui évolue le plus souvent latéral droit et non pas en défense centrale, barré par l’efficace charnière Araujo-Christensen.

Prix annoncé par le Barça, 80 M€. Le club catalan a besoin de renflouer ses caisses. Manchester United et Chelsea se sont déjà montrés interessés, à l’inverse du PSG. Mais face à ce tohu-bohu, l’international a réagi et mis fin aux rumeurs. «Pour que ce soit clair : à aucun moment je n’ai demandé à partir», s’exprime-t-il sur Twitter. Voilà qui a le mérite d’être clair.

