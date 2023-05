Le FC Barcelone a fixé le prix de Jules Koundé

La suite après cette publicité

L’histoire entre le FC Barcelone et Jules Koundé connaît un virage inattendu. Recruté il y a un an au Séville FC pour environ 50 M€, le Français n’a pas tardé à donner satisfaction (38 matches toutes compétitions confondues, 1 but, 6 passes décisives). Parfois titularisé en défense centrale, tantôt utilisé comme latéral droit, l’ancien Bordelais est surtout concentré à ce second poste, qui n’est naturellement pas le sien, lui qui a souvent évolué en charnière durant les premières années de sa carrière.

Le départ de Gerard Piqué en milieu de saison n’a pas changé grand-chose. Il a laissé le duo Araujo-Christensen s’installer dans l’axe de la défense. Les 15 petits buts encaissés par le champion de Liga cette saison ont donné raison aux choix de Xavi de privilégier cette paire, laissant l’international tricolore sur le côté. Ce dernier serait un peu lassé par ce poste, même si Didier Deschamps lui fait également confiance en équipe de France dans ce rôle.

Le Barça doit renflouer ses caisses

Koundé voit bien qu’il n’y a plus de place pour lui dans l’axe et n’écarte pas l’idée d’un départ si jamais le technicien blaugrana ne change pas ses plans. Il n’a pas vraiment de raison de le faire, d’autant que le latéral droit est devenu au fil des matchs toujours plus consistant, verrouillant son couloir et devenant même déterminant durant les phases offensives. Le défenseur s’est donc résigné à demander son départ, si une bonne offre tombe sur le bureau de la direction blaugrana.

Cette dernière souhaiterait conserver le vice-champion du monde mais doit également trouver 200 M€ pour entrer dans les clous du fair-play financier de LaLiga. Le transfert de Koundé apparaît soudain comme une opportunité même s’il s’agit d’un titulaire. D’après Sport, les Catalans sont disposés à le laisser partir pour 80 M€. Une grosse somme que certains clubs sont capables de mettre. On pense notamment à certains pensionnaires de Premier League, là où Koundé a déjà été annoncé par le passé.