FC Barcelone : Jules Koundé l’a mauvaise

Sur le papier, tout le monde dira que Jules Koundé n’a pas à se plaindre. Pour sa première saison au FC Barcelone, l’international français est indispensable aux yeux de Xavi Hernandez et ne quitte pratiquement jamais le onze titulaire. L’ancien de Bordeaux a notamment disputé 24 rencontres de Liga - il a été blessé en première partie de saison - délivrant 3 passes décisives au passage. Mais sa situation ne semble pas totalement lui convenir.

Comme l’explique le quotidien Sport, le joueur de 24 ans est frustré. Et pour cause, il n’aime pas jouer en tant que latéral droit. Et c’est pratiquement toujours à ce poste que Xavi l’aligne. Il ne se sent pas à l’aise dans ce registre, où il estime ne pas pouvoir utiliser toutes ses qualités et ne pas avoir tous les automatismes ni les réflexes pour être au meilleur niveau possible.

Les portes sont fermées dans l’axe

Même d’un point de vue collectif, il estime que ce n’est pas le meilleur scénario pour l’équipe d’avoir un joueur non-spécialisé à ce poste. Un mécontentement dont il ne se cache pas, puisqu’il l’a plus ou moins fait savoir publiquement, tout comme il l’a déjà dit à Xavi en privé. Cette information ne surprendra donc pas la direction du club, qui reste assez satisfaite des prestations du Français, solide défensivement et qui commence à beaucoup apporter en attaque.

Va-t-on voir Koundé dans l’axe bientôt ? C’est peu probable. Le média explique que le Barça ne s’attendait pas à voir Andreas Christensen à ce niveau, et ce dernier devait initiallement occuper un rôle secondaire dans l’équipe. Mais suite à ses excellentes prestations dans la charnière centrale, bien accompagné par Ronald Araujo, le duo de la défense centrale ne devrait pas bouger. Koundé va donc devoir prendre son mal en patience…