La réponse tranchante du PSG à Kylian Mbappé

« Je sais qu’il y a eu des saisons mieux que celles-ci, mais elle a été la plus difficile à jouer. Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière. On m’a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit aussi par médias interposés. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C’est la vérité, c’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif ». Plus tôt ce mardi en conférence de presse, Kylian Mbappé réglait ses comptes avec le PSG.

Et surtout, c’est à Nasser Al-Khelaïfi que le Bondynois s’en est pris, l’accusant de donner des consignes pour qu’il joue moins. Il faut dire que depuis un moment déjà, les relations entre les deux hommes sont particulièrement glaciales. Le Qatari ne digère pas le départ de son ex-vedette à Madrid, et a par exemple refusé de lui verser les salaires d’avril et de mai. Une guerre juridique oppose actuellement les deux parties.

Le PSG charge Mbappé

Dans des propos rapportés par l’AFP, le PSG a tenu à répondre. Pour cette source du club parisien, sous couvert d’anonymat, Mbappé « n’a absolument aucune classe ». Elle rajoute : « Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais dicté la moindre décision à l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c’était la vérité ». Une réponse forte.

Selon le club de la capitale, il n’y aurait donc pas eu de consigne pour faire moins jouer l’attaquant, et on regrette que les propos du principal concerné soient pris pour argent comptant par l’opinion publique et les fans. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas cette sortie médiatique du Madrilène, ni la réponse du club, qui vont calmer les choses entre les deux parties…