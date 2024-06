Kylian Mbappé règle ses comptes avec le Paris Saint-Germain

Officialisé en tant que nouvelle star du Real Madrid lundi soir, Kylian Mbappé était présent devant les médias. Mais d’entrée, le capitaine des Bleus a prévenu : «C’est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C’est beaucoup d’émotion. Je suis très content, libéré et soulagé et extrêmement fier. C’est le club où j’ai toujours rêvé d’être, donc un grand merci (…) Je sais que ce n’est pas juste pour les journalistes, ce n’est pas juste pour vous, mais je ne répondrai qu’aux questions sur la sélection».

Mais si Kylian Mbappé (25 ans) a préféré éviter les questions sur son nouveau club, il a réglé franchement ses comptes avec le Paris Saint-Germain. «C’est un grand soulagement, je suis très content, je pense que ça se voir facilement sur le visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C’est comme ça, il faut s’adapter quand on est joueur de haut niveau (…) J’ai attaqué cette saison avec une ambition et une exigence différente. J’ai pensé que je n’allais jamais jouer. Je sais qu’il y a eu des saisons mieux que celles-ci, mais elle a été la plus difficile à jouer. Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière».

«Des choses et des gens m’ont rendu malheureux»

Avant d’aller plus loin sur sa dernière saison au PSG : «on m’a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit aussi par médias interposés. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C’est la vérité, c’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif. J’entends les critiques. Je pense être la meilleure personne qui analyse mes performances donc c’est sûr que c’est moins haut dans mes standards. Mais le fait de jouer, c’était une grande fierté», a-t-il ensuite lâché.

Enfin, Kylian Mbappé a terminé en assurant qu’il était heureux de son passage au PSG, mais n’oublie pas que «des gens l’on rendu malheureux». «Cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m’ont défendu, j’ai toujours été heureux. Un joueur comme moi ne pouvait pas le montrer, car je suis un leader.Le coach, les joueurs et les salariés du club m’ont soutenu. Ce serait un peu "batard" de venir et de cracher en disant que j’étais malheureux. Mais des choses et des gens m’ont rendu malheureux, oui», a ajouté le capitaine des Bleus, maintenant libéré d’une saison qui semble lui avoir fait du mal mentalement.