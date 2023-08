Nemanja Matic intéresse Rennes

Le marché des transferts du Stade Rennais est encore loin d’être terminé. Quatrième de Ligue 1 lors de l’exercice précédent, le club breton va disputer pour la quatrième fois en six ans la Ligue Europa. Si jusqu’ici, le bilan des Bretons reste mitigé dans cette compétition, ils sont cette année bien décidés à jouer les trouble-fêtes et ceci passe par un mercato réussi. Les pensionnaires du Roazhon Park ont déjà enregistré de belles recrues à l’image d’Enzo Le Fée ou encore Ludovic Blas mais ont récemment perdu Lesley Ugochukwu, parti à Chelsea.

En ce sens, l’entraîneur rennais Bruno Genesio a déclaré que le départ du joueur de 19 ans en Angleterre devrait être pallié. « Il y a plusieurs pistes, après on ne peut pas divulguer tout ce qu’on fait mais numériquement, on doit le remplacer », a indiqué que le technicien français, des propos rapportés par L’Equipe. Dans cette perspective, le quotidien sportif informe que les dirigeants bretons ont coché le nom de Nemanja Matic qui vient d’entamer sa dernière année de contrat avec l’AS Rome. Toutefois, l’international serbe de 34 ans bénéficie de la confiance absolue de son coach, José Mourinho, et il semble difficile d’imaginer que le "Special One" accepte de s’en séparer. Pour rappel, l’ancien joueur de Manchester United a disputé 50 matchs la saison dernière avec la Louve.