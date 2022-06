Bruno Fernandes a eu une altercation avec Fred et Alex Telles

Une vidéo du centre d'entrainement de Manchester United a fuité sur les réseaux récemment. Dans celle-ci, on y voit Fred et Alex Telles se filmer dans le cadre d'une vidéo "une journée dans la vie d'un footballeur".

La suite après cette publicité

Apparait ensuite Bruno Fernandes, furieux, leur indiquant : *«vous êtes ici pour jouer au football, pas pour filmer ! Filme ma bi***!!», ce à quoi les deux autres lui aurait répondu : «détends-toi enfoiré». Bonne ambiance.

Had never seen this clip of Bruno Fernandes shouting at Fred and Alex Telles 😂 pic.twitter.com/TAsL0ZRBXk