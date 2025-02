CdF, PSG : Luis Enrique réagit au tirage Dunkerque

La main de Christian Prudhomme a réservé au Paris Saint-Germain un déplacement à Dunkerque pour sa demi-finale de coupe de France. Et si les Nordistes croient en l’exploit face à l’ogre parisien, les Rouge et Bleu ne comptent pas sous-estimer l’actuel troisième de Ligue 2.

« C’est le tirage, on va jouer à l’extérieur. C’est comme ça, c’est la coupe de France. On est en demi, ce qui nous intéresse, c’est l’objectif d’aller en finale. Mais attention, c’est comme une équipe de L1, pas de L2. Ils ont éliminé Brest, on va analyser, mais ça va être un match compliqué, comme tous les matches de coupe de France », a-t-il confié en conférence de presse.

