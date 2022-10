Lille-Lens : Franck Haise analyse la première défaite de la saison

Présent au micro de Prime Video quelques minutes après le coup de sifflet final du derby du Nord ayant vu le LOSC fait chuter le RC Lens (1-0) pour la première fois de la saison, Franck Haise a livré ses impressions après cette première contre-performance de ses Sang et Or. « On a fait une première période cohérente. On a manqué de maîtrise dans l'ensemble, encore plus en 2ème période. Il en manquait en première, même si on répondait présent. »

Et l'entraîneur des Lensois de poursuivre. « Ils ont exercé un bon pressing, notamment en début de deuxième (période), on a eu du mal à s'en sortir. [...] Ils ont fait un vrai derby. Face à une équipe qui met cette énergie, cette malice devant son public, il faut encore être meilleur dans la structure, dans l'orga pour les déséquilibrer. On ne l'a pas bien fait, surtout en deuxième. Les pénaltys, ça fait partie du football, c'est ainsi. »