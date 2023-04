OL : Laurent Blanc en dit plus sur la situation de Malo Gusto

La suite après cette publicité

Le cas Malo Gusto à l’OL n’en finit plus de faire parler. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de défier l’OM en clôture de la 32e journée de Ligue 1, Laurent Blanc est revenu sur cet épineux dossier. Pour le tacticien rhodanien, celui qui rejoindra Chelsea cet été est «un sujet à lui tout seul».

«Malo Gusto est prêt à jouer mais cela fait très peu de temps, depuis hier ou avant-hier. C’est un sujet à lui tout seul. On l’espérait de retour bien plus tôt. Il reste 5-6 matchs à faire, si tu veux du temps de jeu il faut aller le chercher. Il est de retour depuis cette semaine, il est apte pour demain. Oublions l’épisode Chelsea, cela faisait longtemps qu’il n’avait plus revêtu le survêtement de l’OL».

