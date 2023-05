Puma présente le maillot domicile de Manchester City pour la saison 2023-2024

À moins d’un mois de la fin de la saison 2022-2023, Manchester City est encore en course pour réaliser un triplé historique Premier League-Ligue des Champions-FA Cup, avec une place de leader du championnat (le sacre final pouvant être acté en cas de victoire contre Chelsea ce week-end) et deux finales à disputer contre l’Inter en C1 et son éternel rival, Manchester United, dans la doyenne des compétitions.

Mais avant la réception des Blues en championnat, le MCFC a tenu à rendre hommage à son stade, l’Etihad, avec un maillot célébrant les 20 ans de son déménagement dans cette enceinte de l’est mancunien, après 80 saisons disputées sur la pelouse de Maine Road, détruit en 2004. Une considération confirmée par la présence du code postal du City of Manchester Stadium au niveau de la nuque de la tunique.

City célèbre les 20 ans de l’Etihad

Pour le maillot du prochain exercice, présenté par les stars des Skyblues (Haaland, Grealish, Mahrez…), Manchester City ne change pas son bleu ciel traditionnel à l’avant, y ajoutant même des bandes un peu plus foncées en traits courbés. Le logo du club retrouve sa place au niveau pectoral gauche, tout comme la marque au félin de l’autre côté. Le maillot gardien, quant à lui, est en vert avec des détails en jaune sous les aisselles, comme un clin d’œil au Brésilien Ederson.

Et comme à son habitude, Puma a fait valoir ses dernières technologies pour optimiser la performance de l’athlète : « conçu avec le tissu ULTRAWEAVE, le kit est extensible dans les quatre directions, ce qui réduit le poids et les frottements, offrant aux joueurs un plus grand confort et une plus grande liberté dans leurs déplacements. La technologie dryCELL, intégrée dans le tissu, est conçue pour protéger votre corps de la transpiration. »

L’ambassadeur citizen, Shaun Wright-Philipps, s’est d’ailleurs confié sur la place de ce nouvel antre dans l’histoire du club : « l’Etihad Stadium joue un rôle important dans l’histoire de Manchester City. Les joueurs et les supporters garderont toujours en mémoire les moments partagés dans ce stade. Il est donc fantastique que PUMA s’en soit inspiré pour le kit de cette année. » Une collaboration réussie donc.

