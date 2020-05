RB Leipzig : le très convoité Timo Werner a choisi son futur club

Même si ce prochain mercato promet d'être calme, crise financière oblige, on sait tout de même que quelques noms vont animer le mercato et partir pour des sommes pour le moins conséquentes. En Premier League notamment, où les grosses écuries anglaises ont un peu moins été frappées par la crise qu'ailleurs en Europe. Et parmi ces joueurs qui vont être au cœur de l'actu lors du prochain marché des transferts, on retrouve Timo Werner.

La suite après cette publicité

L'attaquant du RB Leizpig - 24 buts en 28 matchs de Bundesliga cette saison - est ainsi régulièrement annoncé dans les plus grosses formations européennes. « C'est juste que le challenge d'évoluer dans un autre championnat me séduirait encore plus que d'évoluer dans un autre club de la Bundesliga. Et bien sûr, il faut sentir que l'envie est réciproque, qu'elle est à son maximum. C'est pourquoi j'ai choisi le RB Leipzig à l'époque (lorsqu'il quitte Stuttgart en 2016, ndlr), et c'est de cette manière que je choisirais mon futur club, là où je retrouverais ce sentiment lorsque je déciderais de franchir une nouvelle étape de ma carrière. Mais ce sont des rêves d'avenir », confiait-il début mai, écartant la piste d'un départ au Bayern.

Une clause libératoire de 60M€ jusqu'à la mi-juin

Et selon les informations du sérieux média britannique The Guardian, c'est en Angleterre que l'attaquant de 24 ans souhaite poursuivre sa carrière. Du côté de Liverpool plus précisément, et c'est à l'équipe entraînée par Jürgen Klopp qu'il donne sa priorité. Selon le média, les Reds espèrent toujours s'offrir l'international allemand, et pour y parvenir, ils devront débourser cette clause libératoire de 60 millions d'euros valable jusqu'au 15 juin. Au delà de cette date, il faudra négocier avec le club allemand, qui demandera probablement un montant bien supérieur.

Le champion d'Europe en titre peut au moins compter sur le feu vert du joueur, puisque Liverpool est l'option numéro 1 du joueur pour son avenir. Reste à voir si le club de la Mersey sera en mesure de mettre autant d'argent sur la table dans les deux prochaines semaines. Mais le nombre de prétendants se serait considérablement affaibli ces dernières semaines...