Les 4 raisons qui font de PSG-Manchester United un match à ne pas rater

Deux mois après un final 8 haletant à Lisbonne qui a vu le Bayern Munich l'emporter aux dépens du PSG, la Ligue des Champions fait son retour ce mardi ! Une fois encore, la plus prestigieuse des compétitions européennes est très attendue par tous les fans de football ! Et pour ouvrir la compétition, un prestigieux et alléchant PSG-Manchester United est au programme de cette première journée de phase de poules de la C1. Une affiche, diffusée ce mardi en direct sur RMC Sport et sur Telefoot, à ne pas rater, et ce, pour quatre raisons.

4 raisons de ne pas rater PSG-Manchester United

PSG-MU c’est d’abord une défaite incompréhensible 1-3 au Parc des Princes un soir de mars 2019 face à une équipe expérimentale de MU composée de nombreux jeunes. Un fiasco terrible qui avait provoqué l’élimination des Parisiens en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Un match qui reste encore en travers de la gorge du PSG qui ne devrait pas manquer de motivation à l’heure de retrouver les Red Devils dans l’antre du Parc. Mais cette rencontre, c’est aussi les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Paul Pogba. Les deux champions du monde 2018 seront les fers de lance de leur équipe. Outre les deux stars françaises il y a aura du beau monde sur la pelouse entre Neymar, Angel Di Maria, Presnel Kimpembe d’un côté et Marcus Rashford, Anthony Martial et Bruno Fernandes de l’autre. Edinson Cavani, pressenti pour la rencontre, n’est pas encore prêt physiquement et ne retrouvera donc pas son ancien club.

L’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rater ce match, c’est le début en C1 des recrues de dernière minute du PSG sur le mercato. Si Moise Kean devrait débuter sur le banc, les milieux de terrain Danilo Pereira (arrivé du FC Porto) et Rafinha (arrivé du Barça) pourraient débuter la rencontre et pallier l’absence de Marco Verratti blessé pour trois semaines. Enfin, la bande de Thomas Tuchel est déjà forcément attendue au tournant. Après une défaite douloureuse face à l’OM, Paris a bien redressé la barre en Ligue 1. Mais la Ligue des Champions, c’est autre chose et Paris va devoir hausser son niveau de jeu pour afficher ses ambitions et se placer déjà comme l’un des favoris de la compétition.

