Mercato : l'OL tient une nouvelle piste pour son attaque

Pour espérer vivre une meilleure deuxième moitié de saison, l’Olympique Lyonnais mise gros sur l’arrivée d’un buteur. Dixième attaque du championnat avec 28 buts au compteur, le club rhodanien espère toujours pouvoir enrôler l’attaquant du Zenit, Sardar Azmoun. Mais dernièrement, le président du club russe Aleksandr Medvedev a déclaré qu’il y avait « 99% » de chances qu’Azmoun reste en Russie.

Toutefois, l’espoir n’est pas perdu pour les Lyonnais. Pour rappel, le Zenit avait conditionné un départ d’Azmoun à l’arrivée d’un remplaçant. Or les dirigeants russes ont déjà recruté Ivan Sergeev et s’apprêtent à engager un prometteur Brésilien. Il s’agit de Yuri Alberto. Âgé de 20 ans, il évolue à l’Internacional depuis 2020 et a inscrit 22 buts en 56 matches de championnat brésilien avec la formation basée à Porto Alegre.

L’OL n’est pas seul

Sur le papier, le Zenit est donc en train de s’armer offensivement. Suffisant pour libérer Azmoun ? Pas sûr. Dernièrement, nous vous révélions que les Russes n’étaient pas satisfaits de l’offre de 3 M€ de l’OL (pour racheter les 6 derniers mois de contrat du joueur) et qu’ils attendaient toujours un chèque de 5 M€. Les Gones iront-ils jusque-là ? Pas sûr non plus, d’autant que RMC Sport révèle que le club cher à Jean-Michel Aulas étudie un plan B.

Il s’agit du buteur égyptien Mostafa Mohamed (24 ans). Ce nom ne vous est peut-être pas totalement inconnu. En effet, le joueur de Galatasaray avait été fortement courtisé par l’AS Saint-Étienne il y a un an, lorsqu’il évoluait au pays, à Zamalek. En Turquie, Mohamed n’est pas titulaire (6 fois en 17 matches de championnat) et son rendement (13 buts inscrits en 3 rencontres depuis 1 an) ne le rend pas intransférable.

Propriété du club turc depuis quelques jours, Mohamed est sous contrat jusqu’en 2025. Les discussions entre les deux clubs auraient débuté selon RMC Sport, mais ce ne sera pas simple. D’une part, il faut attendre de savoir combien Galatasaray demandera pour son attaquant. D’autre part, des clubs tels que Séville, le Hertha Berlin et Lille sont également sur le coup.