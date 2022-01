OL : ce qu'il manque pour boucler l'arrivée de Sardar Azmoun

La suite après cette publicité

« J'espère que ça va se faire pour Azmoun, mais je n'en sais rien. Ça ne dépend pas de moi. » Cette petite phrase de Peter Bosz au sujet de l'éventuelle arrivée hivernale de Sardar Azmoun à l'issue du match nul 1-1 entre l'OL et le PSG n'est pas anodine. Une fois encore, le club rhodanien a eu beaucoup d'occasions pour creuser l'écart à 1-0 face au PSG mais n'a pas su convertir ses occasions par Dembélé, Aouar ou encore Cherki. Une véritable problématique puisque dans le même temps Kehrer a égalisé et l'OL a encore concédé un match nul dans les dernières minutes de la rencontre.

L'arrivée d'un attaquant supplémentaire est donc plus qu'un besoin, c'est une nécessité absolue encore plus avec les absences de Kadewere, Toko Ekambi et Slimani actuellement au Cameroun pour la CAN 2021. Et la priorité est bien évidemment Sardar Azmoun (27 ans). Comme nous vous l'évoquions en exclusivité dès le mois d'octobre, l'attaquant international iranien veut aller à l'OL et est plus qu'espéré par tout le club rhodanien. Tout le monde est d'accord... sauf le Zenit qui n'entend pas se laisser marcher dessus à 6 mois de la fin du contrat du Messi iranien.

L'OL augmente son offre pour Azmoun, mais...

Le club russe veut récupérer de l'argent et pas les 3 M€ proposés par l'OL depuis quasiment un mois. Le Zenit comptait bien sur Newcastle pour faire monter les enchères, mais le club anglais n'a pas fait de Azmoun une priorité, bien au contraire, et n'a formulé aucune offre. Il n'empêche que le club de Saint-Pétersbourg attend toujours un club susceptible d'apporter les 5 M€ nécessaires à la libération de son décisif attaquant (dans sa carrière, il a inscrit 104 buts (62 au Zenit, 17 avec le Rubin et 25 à Rostov) et délivré 43 passes décisives en 258 matches.

Selon nos informations, l'OL a légèrement augmenté son offre qui atteint désormais les 4 M€. On se rapproche donc des 5 M€ demandés par le Zenit qui pourrait finalement accepter 4,5 M€. Sardar Azmoun n'est donc plus très loin de rejoindre les septuples champions de France. Le manque de réalisme offensif de ses attaquants pourrait bien décider le duo Ponsot-Aulas à faire un ultime effort pour tenter de récupérer ce joueur intelligent qui sait se fondre dans un collectif, aime bien s'illustrer dans les petits espaces et raffole du jeu en combinaison, comme nous vous l'expliquions il y a peu lors de son portrait, ici dans ces colonnes.