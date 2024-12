PSG : Luis Enrique choqué du niveau de la Ligue 1

Voilà bientôt 1 an et demi que Luis Enrique est l’entraîneur du Paris Saint-Germain et il a pu constater de ses propres yeux que le championnat français n’avait rien d’une sinécure. S’il est encore invaincu en L1 cette saison, il reconnait une adversité bien plus forte qu’annoncée.

« Monaco, je crois sans aucun doute, a été l’un des adversaires les plus coriaces, cette saison et la saison passée. (…) L’an dernier, Brest, Lens, Rennes et Nice ont bien joué. Cette année, on peut voir en Ligue des champions qu’il y a plus d’équipes que le Paris Saint-Germain qui peuvent avoir des résultats. On le voit avec Lille. Le niveau de la Ligue 1 est plus haut que ce qu’on m’avait dit », a-t-il assuré en conférence de presse, à la veille d’affronter l’AS Monaco.