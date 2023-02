PSG : trois juges vont enquêter sur les accusations visant Nasser al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Ce lundi, l’AFP a appris de source judiciaire que trois juges d’instruction du tribunal de Paris avaient été désignés pour s’intéresser de plus prêt et enquêter sur les accusations de Tayeb Benabderrahmane qui visent Nasser al-Khelaïfi. Pour rappel, le président du Paris Saint-Germain est notamment accusé d’enlèvement, de séquestration et de torture sur le lobbyiste franco-algérien après un dépôt de plainte de ce dernier. Une information judiciaire a d’ailleurs bien été ouverte le 23 janvier dernier sur «l’enlèvement» et la «séquestration avec torture» présumée de l’homme d’affaires. Tayeb Benabderrahmane dénonce notamment son arrestation en janvier 2020 au Qatar lors de laquelle il aurait été incarcéré pendant plusieurs mois et même torturé.

Après avoir été assigné à résidence, l’homme d’affaires franco-algérien avait finalement pu quitter cette dernière mais pour cela on l’aurait obligé à signer au préalable un protocole de confidentialité dans lequel il s’engageait à ne pas divulguer des documents sensibles sur Nasser al-Khelaïfi. «Nous sommes très contents que le vrai dossier de cette histoire fasse enfin l’objet d’une enquête par la justice française» ont notamment souhaité réagir les avocats de Tayeb Benabderrahmane, Maîtres Romain Ruiz et Gabriel Vejnar, auprès de l’AFP. Affaire à suivre donc…

À lire

The Best 2022 : le classement complet des meilleurs joueurs de l’année