PSG : enquête ouverte pour enlèvement et séquestration avec torture

L’affaire avait été dévoilée par le journal Libération dans son édition du 29 septembre dernier. Au cœur du scandale, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi et un certain Tayeb Benabderrahmane, un homme d’affaires franco-algérien. Ce dernier avait été arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois en raison de supposés documents compromettants sur Nasser al-Khelaïfi qu’il aurait eu en sa possession, confirmant des éléments de corruption dans l’attribution de la Coupe du Monde 2022. Monsieur Benabderrahmane avait porté plainte l’été dernier pour son arrestation jugée arbitraire et illégale au Qatar. Il n’avait pu quitter Doha que six mois plus tard après une transaction secrète avec les avocats du président du Paris Saint-Germain.

Et selon les indiscrétions de nos confrères de France Inter, une information judiciaire a bien été ouverte le 23 janvier dernier sur «l’enlèvement» et la «séquestration avec torture» présumée de Tayeb Benabderrahmane. Le juge d’instruction Serge Tournaire a d’ailleurs désigné pour coordonner ce dossier d’après le quotidien Le Monde. C’est un magistrat connu notamment pour avoir travaillé sur l’affaire Bygmalion, l’affaire de l’arbitrage sur le dossier du Crédit lyonnais ou encore l’affaire Fillon. Il aura comme objectif principal d’établir si Tayeb Benabderrahmane est une victime ayant voulu dénoncer en interne les dérives du président du PSG, ou plutôt s’il est un maître-chanteur utilisant le chantage pour gravir les échelons au sein du club du PSG

