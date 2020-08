Juventus : Maurizio Sarri évoque son avenir

En Italie, la Juventus inquiète. Même si elle a été sacrée en championnat, la Vieille Dame n'a pas montré des signes encourageants dans le jeu. Pour preuve, cette élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre l'OL, et ce malgré une victoire 2 buts à 1. Les Bianconerri ont semblé à court d'idées pour faire sauter le verrou lyonnais et s'en sont remis à Cristiano Ronaldo pour conserver un espoir. Un niveau de jeu qui pose question et qui pourrait mettre en danger Maurizio Sarri.

Sous contrat jusqu'en 2023 à Turin, le technicien italien a été interrogé sur son avenir après la rencontre, et cela l'a agacé : Je pense que les dirigeants sont capables de faire des évaluations générales. « Je pense que c'est ce qui passe. Si j'étais un leader, j'interviendrais. Je n’attends rien, j’ai un contrat et je respecte le contrat ». Il a en plus été satisfait de la prestation de son équipe : « L’équipe a bien répondu. Malheureusement, nous sortons de trois mois enfermés dans la maison, avec la quarantaine et la formation individuelle, puis collective, il n’a pas été facile d’arriver au sommet à ce moment de la saison. Malgré tout, l’équipe que j’ai vue, je suis très content du caractère et de ce qu’elle a mis sur le terrain ». Maurizio Sarri préfère retenir le positif. Peut-être pour se rassurer pour son avenir...