Cristian Cásseres Jr en route vers Toulouse

Toulouse est en passe d’accueillir une nouvelle recrue. Selon le site lesviolets.com, le Vénézuélien Cristian Cásseres Jr est en approche. Ce milieu de terrain de 23 doit signer dans les prochains jours avec le dernier vainqueur de la Coupe de France.

La suite après cette publicité

On parle d’un transfert avoisinant 1 M€. L’international (20 sélections) évolue depuis 2018 en MLS à New York Red Bull. Avec les départs de Stijn Spierings (Lens), Branco van den Boomen (Ajax) et Brecht Dejaegere (sans club pour l’instant), le TFC se renforce dans un secteur de jeu qui en a besoin.

À lire

Florent Malouda voit Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine