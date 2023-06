OM : les confessions de Jérémy Perbet sur Marcelino

La suite après cette publicité

Si le nom de Marcelino ne parle pas forcément à tous les supporters de l’OM, les déclarations de Jérémy Perbet sur le nouvel entraîneur du club phocéen devraient en rassurer quelques uns. Passé par Villarreal entre janvier 2013 et juin 2014, l’ancien attaquant avait côtoyé l’Espagnol dont il garde un très bon souvenir.

«C’est un coach qui est au top. Je me souviens de son discours quand on est montés, juste avant de partir en vacances : il était humble, accordait beaucoup d’importance au groupe, à ne pas se mettre en avant, rembobine l’ancien attaquant d’Angers pour L’Équipe. Sur le profil, je pense que ça peut vraiment coller (avec l’OM). Après, de ce que j’ai connu, ce sera complètement différent de Tudor. Avec Tudor, c’était du homme contre homme partout. Il n’est pas dans cette optique-là : c’est un 4-4-2 plus posé. Il est très méticuleux. Tactiquement, il est très fort.»

