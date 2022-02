Le Stade Brestois 29 bouche bée devant le phénomène Youcef Belaïli

La suite après cette publicité

L’hiver 2021-2022 n’a pas encore laissé sa place au printemps, mais il aura sans doute marqué la carrière de Youcef Belaïli. À bientôt 30 ans, le milieu de terrain international algérien (37 sélections, 8 buts) a vu sa carrière s’animer en décembre puis en janvier. Tout d’abord en étant l’un des héros algériens de la dernière Coupe Arabe.

Buteur décisif en quarts de finale face au Maroc, le natif d’Oran a remis ça en demi-finale contre le Qatar. Une rencontre qui n’a pas été sans conséquences pour lui. En effet, avant de disputer et de remporter la finale face à la Tunisie, Belaïli a été tout simplement viré par son club, le Qatar SC. Surréaliste mais vrai, les dirigeants qatariens n’ont pas du tout apprécié le but héroïque du Fennec contre leur sélection nationale.

Parti à la Coupe d’Afrique des Nations sans club, le joueur était l’un des hommes forts de Djamel Belmadi (titulaire lors des trois matches de poule), mais il est rapidement reparti du Cameroun suite à l’élimination précoce de l’Algérie. Courtisé en Liga ainsi qu’en Ligue 1, Belaïli a profité de son départ précoce de la CAN 2021 pour trouver un nouveau club : le Stade Brestois 29, qui l’a choisi pour remplacer Romain Faivre, parti à l’Olympique Lyonnais.

Les réseaux sociaux du club explosent

En attendant de voir si les Bretons feront un bon coup sportivement parlant, ils sont déjà assurés d’avoir boosté leur image. RMC Sport indique en effet que le compte Facebook des Pirates est passé en une semaine de 144 000 à plus d’un million d’abonnés. Idem pour le compte Instagram. Le 1er février dernier, soit le lendemain de la signature du joueur, le SB29 est passé d’environ 80 000 à 228 000 abonnés ! Aujourd’hui, ils sont 378 000, soit plus de cinq fois plus !

« Sportivement, c'est un joueur qui est important dans sa sélection. Il est très populaire dans les pays d'Afrique donc ça crée une belle vitrine du club. On fait un peu le buzz, on ne s'attendait pas forcément à avoir un tel engouement, c'est très bien. (…) Pour avoir discuté avec son entourage, ils nous disaient qu'on allait vendre beaucoup de maillots. Forcément, ça allait nous booster. Mais c'est un joueur qu'on suivait depuis quelque temps », a déclaré au micro de la radio Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois 29. Avant même d’avoir foulé la pelouse du stade Francis-Le-Blé, Youcef Belaïli a déjà mis un sacré coup de projecteur sur le club breton.