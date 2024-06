La défaite de l’Algérie inquiète et met déjà la pression sur Vladimir Petkovic

Ce jeudi soir, sous les yeux de Karim Benzema en déplacement dans son pays d’origine, l’Algérie affrontait la Guinée lors des qualifications à la Coupe du monde 2026. L’occasion pour Vladimir Petkovic de connaître sa première officielle sur le banc des Fennecs. Mais le technicien bosnien a connu une première complètement ratée puisque son équipe s’est inclinée (1-2) face à la Guinée. Au-delà du résultat, c’est surtout la manière et le niveau de jeu affiché par l’Algérie qui inquiète les supporters. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à montrer leur mécontentement dans cette rencontre, allant même jusqu’à scander le nom de Djamel Belmadi, l’ancien technicien algérien parti après la CAN 2023.

L’égalisation de Saïd Benrahma n’a pas permis aux siens de renverser la rencontre. Et les choix de joueurs de Petkovic ont rapidement été pointés du doigt. « C’est clair que nous sommes déçus, ça se voit sur les visages. Vous aussi vous vous attendiez un autre résultat. Ça fait partie du jeu, on doit rester positifs. On peut dire qu’on a perdu un match important, trois points et aussi un joker. Il reste tout de même sept matchs à jouer. On a aussi le match retour face à la Guinée pour se rattraper. Bien sûr que c’est la responsabilité du coach quand on perd, donc j’ai l’habitude d’assumer et prendre la responsabilité et je peux faire des erreurs. (…) Bien sûr, quand on perd, c’est facile de dire que d’autres joueurs étaient meilleurs. Je ne peux pas vous donner de réponse puisqu’on ne peut pas rejouer le match », a expliqué Petkovic après la rencontre.

Des choix qui ne passent pas

Pas de quoi calmer la presse algérienne qui n’a pas hésité à dézinguer son équipe après la rencontre. Défaite (1-2) d’une équipe nationale honteuse face à la Guinée ! Une première en officiel complètement ratée par Vladimir Petkovic, écrit dans ce sens DZFoot. Même son de cloche pour la GDF qui titre « première défaite inquiétante avec Petkovic» après la rencontre. En première ligne logiquement après cette défaite, l’ancien sélectionneur de la Suisse a fait des choix qui ont pu étonner. Notamment celui de laisser sur le banc Ismaël Bennacer pourtant excellent avec l’AC Milan. «Je n’ai pas aligné Bennacer, car je pense que le duo Bentaleb/Zerrouki était plus approprié. Son absence visait à renforcer l’attaque de l’équipe. J’ai pensé avec Bentaleb et Zerrouki avoir deux joueurs qui sont bien physiquement et de la présence dans cette zone. Je pense que j’avais besoin de ces joueurs, c’est pour ça que je n’ai pas fait rentrer Bennacer et puis il y’a eu des changements du côté de la Guinée qui m’ont fait sortir d’autres joueurs», a-t-il expliqué après la rencontre.

Une explication qui n’a pas convaincu puisque la GDF qualifie le discours de Petkovic de «trop léger ». Et alors que les supporters algériens sont déjà en colère contre leur coach, il va donc vite falloir proposer mieux. L’ancien coach de Bordeaux, qui était attendu au tournant surtout en ayant pris la décision d’écarter Mahrez, Belaili et Slimani, aura l’occasion de se racheter lors de la prochaine rencontre face à l’Ouganda. «Il ne faut pas céder au pessimisme, nous devons nous concentrer sur le match contre l’Ouganda. Des ajustements pourraient être nécessaires. Il nous reste encore 7 matchs, et nous jouerons pour les gagner tous». Un nouveau faux pas serait très inquiétant pour l’Algérie dans cette course au Mondial 2026. Et cela n’arrangerait pas les affaires de Petkovic déjà sous pression quelques mois après son arrivée seulement…