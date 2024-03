Liga : le Real Madrid écrase Osasuna et conforte sa première place

La Liga se poursuivait ce samedi avec la suite de la 29e journée de Liga. Au programme, une belle affiche entre le Real Madrid, leader du championnat, et Osasuna, dans le ventre mou. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti devait faire sans Joselu, forfait de dernière minute après une gastro. Mais pas de panique, le technicien italien pouvait compter sur le néo-marocain Brahim Díaz aligné en attaque avec Vinicius Jr et Rodrygo. Pour le reste du classique avec la présence de Camavinga au milieu de terrain, Ferland Mendy dans le couloir gauche et Tchouameni en défense centrale aux côtés de Rudiger.

Osasuna D V N V V Real Madrid V N N V N

Le match débutait parfaitement pour les Merengues avec l’ouverture du score rapide de Vinicius Jr. Le Brésilien profitait d’une grosse bourde du défenseur Alejandro Catena, qui perdait la balle dans son camp, pour filer seul et transformer son occasion (1-0, 3e). Pas de quoi assommer Osasuna qui égalisait rapidement grâce au buteur Budimir après un cafouillage dans la défense madrilène (1-1, 7e). Son 15e but de la saison, rien que ça. Mais ce début de rencontre partait dans tous les sens et le Real Madrid en profitait pour reprendre l’avantage. Dans une merveille d’action collective, initiée par Brahim puis Valverde, Carvajal claquait une reprise dans la surface pour donner un but d’avance aux siens (2-1, 18e).

Vinicius Jr régale encore

Au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti semblaient gérer tranquillement leur avance. Mais les supporters madrilènes craignaient de se faire punir à force de ne pas faire le break. Finalement, tout s’est passé comme prévu puisque le Real Madrid faisait le break à l’heure de jeu grâce à Brahim Diaz. Le Marocain s’en allait seul au but, prenait de vitesse la défense adverse, et ajustait tranquillement le gardien d’un plat du pied (3-1, 61e). Le but qui scellait définitivement la victoire des siens puisque Osasuna semblait accuser le coup et encaissait un nouveau but dans la foulée. Cette fois, c’est Vinicius qui s’offrait un doublé d’un tir subtil (4-1, 63e).

Le Real Madrid assurait donc une nouvelle large victoire en championnat après celle face au Celta de Vigo (4-0). La réduction de l’écart en fin de match de Munoz ne changeait rien au sort du match. Les Merengues confortent leur fauteuil de leader de la Liga avec 10 points d’avance sur Gérone, deuxième et 11 points sur le Barça, troisième. Le Real Madrid s’approche doucement mais surement d’un nouveau sacre en Liga. Il faudra maintenant penser au choc en Ligue des Champions face à Manchester City.