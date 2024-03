MLS : Hugo Lloris et LAFC lourdement battus dans une tempête de neige

Hier soir, le Los Angeles FC s’est déplacé sur la pelouse de Salt Lake City. La formation d’Hugo Lloris (37 ans), titulaire pour son deuxième match de la saison, a été largement dominée par les locaux (3-0). Malgré la bonne prestation du portier français (trois arrêts), les joueurs de Salt Lake City sont repartis avec les trois points grâce au doublé d’Andres Gomez et un but de Cristian Arango. Mais au-delà du résultat, ce sont les conditions climatiques qui ont retenu l’attention des supporters.

Les joueurs ont joué sous une tempête de neige, provoquant l’interruption de la rencontre pendant près d’une heure. Le match a duré longtemps, puisque le coup d’envoi avait été retardé de plus de deux heures en raison d’un vent violent. En seconde période et après le travail des équipes pour rendre le terrain praticable, la neige n’a pas cessé de tomber et le match a été ralenti par ces conditions.