Real Madrid : une pluie de louanges s'abat sur Karim Benzema !

«Erling Braut Haaland ? Je suis sûr que les grandes équipes le regarderont, mais le Real Madrid a de très bons joueurs et il y a Karim Benzema qui marque des buts tous les dimanches». Présent en conférence de presse ce jeudi, Ronaldo soulignait le travail de Karim Benzema à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Quelques heures plus tard, l'attaquant merengue répondait avec un doublé contre le FC Valence (3-0), dont une reprise de toute beauté qui a émerveillé jusqu'à son entraîneur Zinedine Zidane.

«Le but de Karim est magnifique. Une volée, du gauche. Je suis content de son but», a-t-il lancé en conférence de presse avant de poursuivre. «Il n’est pas gaucher et il la met en lucarne. Tous ceux qui aiment le football ont apprécié», a-t-il lâché avant d'ajouter. «Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches.» La presse espagnole, elle aussi, s'est régalée, Marca en tête. Le quotidien sportif a adoré «sa volée digne d'un jeu vidéo», le nommant homme du match.

Il dépasse la légende Puskas

«Si en plus, il commence à enchaîner les buts comme Robert Lewandowski, le Madridisme peut se mettre à rêver en grand», lâche le journal, quand As parle d'un «talent illuminé» après son deuxième but splendide. L'intéressé, deuxième meilleur buteur de Liga derrière Lionel Messi, avoue ne pas avoir trop réfléchi. «Tout a été très vite. Après le centre de Marco, je contrôle et je tire presque sans réfléchir. Il faut effectuer le geste très vite pour que cela soit réussi», a-t-il confié au micro de Real Madrid TV.

Outre la note artistique, l'international tricolore est aussi un peu plus entré dans les annales de la Casa Blanca. En inscrivant ses 242e et 243e buts sous le maillot madrilène, le natif de Bron est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant la légende Ferenc Puskas. «Je ne m’attendais pas à atteindre ces chiffres, c’est un travail de longue haleine. Je travaille pour être au top et je veux continuer à aller encore plus haut avec ce club. Je suis très heureux de pouvoir jouer dans ce club», a-t-il ajouté. C'est dit !