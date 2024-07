Une sensation de l’Euro bouleverse le mercato du Barça

Dans le cadre des quarts de finale de l’Euro 2024 et avant le choc entre la France et le Portugal, l’Espagne défiera, ce vendredi à 18h, l’Allemagne, pays hôte de la compétition. Une affiche prometteuse au cours de laquelle la Roja pourra notamment s’appuyer sur Nico Williams, véritable sensation depuis le début du tournoi. Un rendement XXL qui pourrait d’ailleurs venir remettre en cause son avenir. Sous contrat jusqu’en 2027 du côté de Bilbao, l’ailier espagnol de 21 ans se retrouve en effet dans le viseur du Barça. Mieux encore, selon les dernières informations de Sport, le natif de Pamplona est désormais la priorité absolue du board catalan pour cet été.

En effet, si les Culers souhaitaient dans un premier temps mettre la main sur un milieu de terrain complet, capable d’apporter cette maîtrise dans l’entrejeu, les hautes sphères barcelonaises prioriseraient désormais l’arrivée de Williams. Un dossier qui s’avère malgré tout complexe puisque les Blaugranas restent en difficulté sur le plan économique. Dans cette optique, le média espagnol précise que le Barça travaillerait actuellement sur la possibilité de rendre le paiement de la clause de 58 millions d’euros plus flexible. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente. Si tel est le cas, l’avenir d’Ansu Fati en Catalogne s’assombrirait, lui, un peu plus…