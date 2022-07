Colin Dagba va filer en prêt à Strasbourg

Le mercato estival du PSG continue de s'activer dans le sens des départs, deux semaines après l'ouverture officielle du marché des transferts. Après les officialisations actées d'Alphonse Areola et Xavi Simons, respectivement partis à West Ham et au PSV Eindhoven, un autre titi pourrait suivre. Selon nos informations, Colin Dagba va prendre la direction du RC Strasbourg. Priorité de l'entraîneur du club alsacien Julien Stéphan, le latéral droit de 23 ans va arriver sous la forme de prêt.

Formé à Boulogne et arrivé très jeune au PSG, après des débuts prometteurs, il est aujourd’hui en quête de plus de temps de jeu. Très peu utilisé, contrairement à la saison passée où il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues (1 but, 2 passes décisives), le latéral droit parisien, sous contrat jusqu'en juin 2024, représente une belle opportunité pour le RCSA. Convaincu par le discours de Julien Stéphan et Marc Keller, Dagba a préféré refuser les approches de Villareal, Mayence ou encore l'Eintracht Francfort. Une belle preuve de maturité pour le natif de Béthune (Pas-de-Calais).