Tottenham sous le feu des critiques

Anciens joueurs de Tottenham, Peter Crouch (2009-2011) et Jermaine Jenas (2013) ont exprimé leur frustration quant à la tactique mise en place par Tottenham sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (1-2), et ce malgré la victoire synonyme de qualification. « Je suis frustré, je suis comme les fans, je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous ne commencez pas pied au plancher », a d'abord déclaré Crouch à BT Sport.

Tentant d'expliquer les raisons de ce semblant de timidité, Jermaine Jenas a avancé l'hypothèse que le but les a cependant délivré : « C'était comme si ce que disait Clément Lenglet était qu'en tant qu'équipe, ils étaient un peu plus protecteurs, comme "gardons ce que nous avons", mais à la minute où ils ont concédé, comme cela arrive parfois, ils se sont simplement détendus et sont partis "Tu sais quoi ? Allons jouer". » Une situation qui leur a souri face à une équipe comme l'OM, mais qui risque de leur porter préjudice quand le niveau des équipes affrontées augmentera, et ce dès le tour suivant.