Jean-Michel Aulas confirme un accord entre Galtier et un autre club

Après le départ de Rudi Garcia, l’OL a officialisé l’arrivée de Peter Bosz. Le technicien néerlandais est longtemps apparu comme le second choix de la direction lyonnaise. Cette dernière travaillait depuis quelque temps pour essayer de faire venir Christophe Galtier annoncé sur le départ de Lille. Mais alors que le coach français avait rencontré Jean-Michel Aulas et semblait s’être mis d’accord sur un contrat, il donnait toujours sa priorité à Nice.

Lors de la conférence de presse de présentation de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a confirmé que Christophe Galtier avait déjà un accord avec un autre club. « Évidemment qu’on a défini un certain nombre de priorités, Peter en faisait partie comme d’autres. On les a vues. Mais vous savez, vous ne pouvez pas prendre un entraîneur qui a peut-être déjà signé un contrat en étant toujours sous contrat avec son club d’origine, qui plus est champion de France. » Voilà qui est clair.