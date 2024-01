Bayern : une légende du club fracasse Eric Dier et Kieran Trippier

Au Bayern Munich, les anciennes gloires du Rekordmeister ne mâchent pas leurs mots pour scruter chaque actualité du club. Que ce soit au niveau des performances, des résultats ou du mercato. Le dernier en date est le milieu de terrain et Ballon d’Or 1990 : Lothar Matthäus. La légende allemande a affirmé que le recrutement du Bayern Munich va à l’encontre des valeurs du club, après l’arrivée d’Eric Dier et celle en bonne voie de Kieran Trippier.

«Ces joueurs sont-ils des renforts ? Eric Dier n’était pas forcément un joueur clé à Tottenham ces derniers temps. Je me souviens qu’Uli Hoeness avait dit ne plus vouloir faire venir de joueurs qui sont sur le banc d’autres clubs. Kieran Trippier, c’est pareil. Pour moi, ce n’est pas le Bayern Munich. Le Bayern devrait se concentrer sur de vrais renforts ou sur les jeunes joueurs (…) Ils ont des problèmes au poste d’arrière droit et dans l’axe. Ils pensaient gérer ça, mais ils ont réagi trop tard. L’équipe n’arrive pas à se trouver», a-t-il expliqué sur Sky Sports. Le message est passé…