Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous faisons notre mise à jour du classement des top buteurs européens. Et cette fois encore, plusieurs mouvements sont à signaler alors qu'on se rapproche inexorablement vers l'issue de cette saison 2019/2020. En tête, pas de changement puisque Robert Lewandowski a de l'avance et la saison de Bundesliga est arrivée à son terme. Même s'il a marqué un doublé en finale de Coupe d'Allemagne lors de la victoire 4-2 contre le Bayer Leverkusen, ses réalisations ne seront pas comptabilisées. Néanmoins, le Polonais peut être fier de son bilan de la saison. Avec 34 buts en 31 matches, il a des chances de ne pas être rattrapé, même si Ciro Immobile peut encore y croire.

Absent samedi lors de la déroute de la Lazio contre l'AC Milan (3-0), le buteur transalpin avait néanmoins réussi à faire parler la poudre en milieu de semaine contre le Torino (victoire 2-1). Un nouveau but, le 29e en autant de rencontres qui lui permet de revenir à 5 longueurs de Robert Lewandowski à 8 journées de la fin. Un retard qui reste possible à combler, et même à dépasser, mais il faudra retrouver son rythme de croisière dès demain à 19h15 contre Lecce. Le podium est complété par Timo Werner qui a aussi fini sa saison. Le nouveau joueur de Chelsea a terminé l'exercice de Bundesliga avec des statistiques hallucinantes de 28 buts en 34 matches. S'il gomme encore un peu sa maladresse dans le dernier geste, il pourrait un jour terminer la saison au sommet du classement des top buteurs européens.

Cristiano Ronaldo se rapproche du podium

C'est un peu mieux que Cristiano Ronaldo qui arrive à vive allure. Le Portugais se retrouve désormais à 25 buts en 26 matches et se montre en bonne forme suite à ses réalisations lors des victoires contre le Genoa (3-1) et le Torino (4-1). Deux nouveaux buts qui le rapprochent du podium. Celui-ci s'éloigne pour Lionel Messi. Buteur mardi contre l'Atlético de Madrid (2-2), l'Argentin a certes délivré deux passes décisives contre Villarreal hier (4-1), mais il n'a pas trouvé le chemin des filets. Avec 22 buts en 29 matches, l'Argentin qui avait terminé en tête de ce classement la saison dernière ne parviendra pas à récupérer son retard. Il doit même regarder dans le rétroviseur. Sixième, Jamie Vardy restait sur trois matches sans marquer, mais d'un doublé contre Crystal Palace il a mis fin aux doutes. Désormais avec 21 buts en 30 matches, il devance Alexander Sørloth d'un souffle. Septième, le Norvégien a certes marqué lors de la victoire de Trabzonspor contre Galatasaray (3-1), mais avec 46 minutes de jeu à son actif de plus que son prédécesseur, il se retrouve derrière lui.

Autre pensionnaire du championnat turc, le buteur sénégalais passé au FC Metz Papiss Cissé a de nouveau trouvé la faille avec Alanyaspor. Face au MKE Ankaragücü (succès 4-1), il a ajouté un nouveau but à sa collection et se retrouve huitième avec 20 buts en 28 matches (2380 minutes). Derrière lui, on retrouve Romelu Lukaku qui a marqué hier malgré une défaite 2-1 contre Bologne. Pourtant muet contre le Dynamo Kiev, l'Ukrainien Junior Moraes se retrouve dixième avec 19 réalisations en 26 rencontres. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le même nombre de buts, mais a eu besoin de plus de matches. Il se retrouve alors au pied du top 10. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan David (La Gantoise), Danny Ings (Southampton) et Dieumerci Mbokani (Antwerp) sont plus bas avec 18 réalisations. Joao Pedro (Cagliari), Mohamed Salah (Liverpool), Carlos Vinicius (Benfica), Karim Benzema (Real Madrid) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ont inscrit 17 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 06/07/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

2) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) - 29 buts en 29 matches (2456 minutes)

3) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

4) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) - 25 buts en 26 matches (2289 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) - 22 buts en 29 matches (2519 minutes)

6) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 21 buts en 30 matches (2584 minutes)

7) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 21 buts en 30 matches (2630 minutes)

8) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 20 buts en 28 matches (2380 minutes)

9) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) - 20 buts en 30 matches (2525 minutes)

10) Junior Moraes (33 ans/Shakhtar Donetsk/Ukraine) - 19 buts en 26 matches (1950 minutes)