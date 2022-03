PSG : Kylian Mbappé s’en prend aux paris sportifs

C’est un sujet qui lui tient à cœur. Kylian Mbappé a depuis quelques semaines déjà décidé de lutter contre les paris sportifs et les dérives que cela engendre chez les plus jeunes. En équipe de France, il avait animé les débats en refusant de participer à une séance avec certains sponsors dont des sites de paris sportifs.

Une manière pour lui de faire passer un message et mettre en garde contre cette tendance qui touche énormément les jeunes des quartiers. Ce jeudi soir, c’est à un tweet que le Bondynois a réagi. Le site de paris en ligne « Winamax » avait plus tôt dans la journée fait une blague sur son père, ce qui n’a pas du tout plu au joueur. «Les dangers des paris en ligne, ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp», a-t-il écrit.