HAC : les premiers mots de Ruben Londja

Comme nous vous le révélions dernièrement, Ruben Londja a décidé de poursuivre sa carrière du côté du Havre. En fin de contrat du côté de Lausanne-Sport II, le gaucher au profil longiligne a séduit la cellule de recrutement havraise et s’apprête donc à renforcer le secteur offensif des Hacmens. Auteur de 3 buts en 15 matches cette saison, l’international espoirs suisse se distingue notamment par sa vitesse, son jeu de tête, sa technique et sa polyvalence. Ailier droit de formation, celui qui avait attisé les convoitises de l’Inter Milan, la Roma ou encore la Fiorentina par le passé s’est d’ailleurs confié sur ce nouveau chapitre.

«Beaucoup de joie et beaucoup de fierté, c’est un rêve qui se réalise. On cherchait un bon projet avec ma famille pour que je puisse continuer à évoluer et le HAC c’était comme une évidence, je ne vais pas sortir tous les noms qui sortent de la formation havraise mais c’est long et quand tu entends ces noms, ça attire forcément. Le discours de la direction portée sur les jeunes et la formation ça m’a convaincu. Le nouveau coach (Didier Digard, ndlr), ça a pesé aussi. J’aime le dribble, le but, j’espère faire lever des foules ici, je suis plutôt ailier mais je peux aussi jouer dans l’axe, tant que je joue ça me va. J’ai hâte, on m’a dit qu’il y avait 22 000 personnes en moyenne la saison passée donc ça veut dire qu’ici au stade, c’est quasiment toujours plein», a ainsi assuré la pépite de 18 ans.