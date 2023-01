Inter : le PSG sort le chéquier pour Milan Skriniar

La suite après cette publicité

C’est le flou le plus total sur la fin de mercato du Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia vendu à Wolverhampton, le club de la capitale souhaite recruter un attaquant pour son côté droit. Mais depuis le 23 janvier dernier, le dossier Skriniar a refait son apparition. La faute aux déclarations de l’agent du défenseur slovaque de l’Inter.

Skriniar ne va pas prolonger son contrat, ce qui a obligé les Nerazzurri à s’activer. En clair : les Lombards ne veulent pas voir leur joueur filer gratuitement en juin prochain et veulent donc le vendre à tout prix au PSG cet hiver. Sauf que le prix demandé par les Intéristes (20 M€) ne correspond pas au budget parisien évoqué dans L’Équipe.

Paris finalement prêt à tenter Skriniar ?

Le quotidien assure que les Parisiens ne disposent que d’une dizaine de millions d’euros pour se renforcer cet hiver. Cependant, et vous le savez très bien, le mercato est le théâtre de nombreuses surprises. C’est en tout cas ce qu’annonce TMW. Le média transalpin affirme que le PSG va soumettre une offre officielle à l’Inter demain.

Ainsi, c’est un chèque de 15 M€ qui va être déposé sur le bureau de la direction milanaise. Une offre inférieure au prix fixé, mais l’Inter sait très bien qu’elle n’est pas en position de force. Skriniar veut partir et Paris n’a aucune raison de se presser cet hiver. Si l’Inter veut récupérer un peu d’argent, elle risque fort de devoir s’adapter aux conditions parisiennes. Ou trouver une autre équipe plus généreuse et qui saura convaincre Skriniar.