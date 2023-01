Le tout petit budget du PSG pour conclure ce mercato

La suite après cette publicité

Dans une semaine et des poussières, le mercato d’hiver 2023 fermera ses portes. Le PSG n’a donc plus que 7 jours pour tenter de se renforcer et pallier le départ de Pablo Sarabia du côté de Wolverhampton. Un transfert de l’Espagnol qui a rapporté assez peu. Nous vous le dévoilions quelques heures avant l’officialisation de la signature de l’ailier en Angleterre, le club de la capitale a récupéré 5 M€ (plus 2 M€ de bonus pas encore effectifs).

Christophe Galtier aurait souhaité conserver l’ancien Sévillan mais il a dû se résoudre à le laisser partir face aux piètres prestations du joueur. Il l’a même reconnu en conférence de presse, Sarabia n’était plus heureux à Paris, où il a toujours occupé le rôle de second couteau, malgré un prêt réussi l’an passé au Sporting CP. Il faut donc lui trouver un remplaçant, qui accepte à son tour d’être dans l’ombre du trio Messi-Neymar-Mbappé.

«On verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia» confirmait le coach parisien hier après le large succès 7-0 du PSG contre Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France. Il s’agit donc du "poste pour poste" avec certaines caractéristiques bien déterminées, comme le fait qu’il puisse rentrer vers l’intérieur avec son pied gauche, indique L’Equipe. Ça n’est pas tout.

Le quotidien explique aussi que le budget mercato de Luis Campos est particulièrement limité. La direction ne dispose que d’une dizaine de millions d’euros grâce aux 5 M€ du transfert de Sarabia, plus l’économie de son salaire (5 M€ environ). Il faudra donc probablement passer par un prêt et faire une croix sur Milan Skriniar que l’Inter accepte de vendre cet hiver contre une vingtaine de millions, puisque les finances ne sont pas extensibles.