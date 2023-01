La somme que va récupérer le PSG pour Pablo Sarabia

La suite après cette publicité

Très décevant depuis son retour de son prêt gagnant au Sporting CP (15 buts en 29 matches), Pablo Sarabia ne joue que par intermittence et peine à exister au sein de l’attaque du PSG lorsqu’il est sur le terrain (14 apparitions dont seulement 3 titularisations). L’international espagnol de 30 ans, qui a disputé le Mondial 2022 avec la Roja, vit ses derniers moments dans la capitale française.

Pablo Sarabia va rejoindre Wolverhampton et sa visite médicale est d’ores et déjà prévue pour ce week-end. Selon nos informations, le PSG va récupérer 7 M€ (5 M€ + 2 M€ de bonus) pour son milieu offensif, sous contrat jusqu’en juin 2024. Une somme relativement modeste mais qui permettra au PSG d’économiser un salaire et surtout de récupérer quelques millions d’euros.

